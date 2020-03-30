 

Картину Ван Гога украли из музея в Нидерландах

30.03.2020, 16:53, Новости дня

Картина знаменитого художника Винсента Ван Гога украдена из голландского музея «Сингер Ларен», сообщили в самом учреждении.

Речь идет о полотне «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», написанном в 1884 году. Произведение искусства было арендовано у Музея Гронингена, передает ТАСС.

По данным полиции, кража произошла около 03.15 утра (04.15 мск). Чтобы попасть внутрь, похитители выбили стеклянную входную дверь, после чего сработала сигнализация. Прибывшей полиции не удалось схватить преступников, передает РИА «Новости».

О стоимости украденной картины не сообщается. Полиция начала расследование, собрала данные с камер видеонаблюдения и опросила возможных свидетелей.

Экспонат был представлен во временное пользование Гронингенским музеем. Сам музей Гронингена в настоящее время закрыт для посетителей в рамках правительственных мер по предотвращению распространения коронавируса.  



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