Спрос на продукты в московских магазинах вернулся на уровень 2019 года

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30.03.2020, 16:48, Новости дня

В московских продуктовых магазинах нет ажиотажа, покупательский спрос вернулся на прошлогодний уровень, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Спрос на продукты в магазинах вернулся на уровень прошлого года. В магазинах ажиотажа нет, количество покупателей – обычное для конца марта. Произошло небольшое увеличение потребительской корзины, а количество клиентов снизилось. Это означает, что люди ответственно следуют мерам предосторожности, покупают продукты не только для себя, но и близких, чтобы реже посещать магазины», – сказал Немерюк, передает ТАСС.

Он добавил, что информация о мерах предосторожности доступна покупателям во всех возможных местах: на информационных стендах, транслируются видеоролики в торговых залах и на медиафасадах, делаются регулярные объявления по громкой связи.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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