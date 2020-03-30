Завершены работы по малой модернизации первой партии Ту-95МС

30.03.2020, 16:48, Новости дня

Компания «Туполев» (входит в ОАК под управлением Ростеха) объявила о завершении работ по малой модернизации первой партии стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

«Малая модернизация первой партии самолетов Ту-95МС была завершена в марте 2020 года. Целью программы стала частичная замена устаревшего радиооборудования и навигационных систем на современные», – говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Отмечается, что основные работы проводились в период с 2018 по 2019 годы на производственных площадках ПАО «Туполев» и АО «Авиакор-авиационный завод».

«В начале 2020 года компании совместно приступили к выполнению работ по малой модернизации следующей партии самолетов», – говорится в сообщении.

Компания сообщает, что ПАО «Туполев» совместно с ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» завершили работы по созданию первого глубокомодернизированного Ту-95МСМ и приступили к отработкам обновленных систем.

В январе в Минобороны сообщили, что в 2020 году в российскую армию поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС.