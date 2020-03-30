 

Принц Чарльз вышел из самоизоляции после заражения коронавирусом

30.03.2020, 16:45, Новости дня

Наследник британского престола принц Чарльз, у которого ранее был диагностирован коронавирус, вышел из самоизоляции и чувствует себя хорошо, сообщил в понедельник его представитель.

На прошлой неделе в Кларенс-Хаус сообщили, что после появления легких симптомов 71-летний Чарльз сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. Принц провел 7 дней в самоизоляции в своей шотландской резиденции Биркхолл, продолжая работать из дома.

Как сообщается, после консультации с врачом Чарльз вышел из самоизоляции и теперь возобновит рабочие встречи, соблюдая правительственные и врачебные рекомендации.

Супруга Чарльза Камилла, у которой анализ на коронавирус оказался отрицательным, останется в самоизоляции до конца недели на случай, если у нее появятся симптомы.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что королева Елизавета, уехавшая из Лондона в Виндзорский замок 19 марта вместе с 98-летним супругом Филипом, чувствует себя хорошо.



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