 

Онкологические пациенты в Кыргызстане шьют маски для борьбы с коронавирусом

30.03.2020, 16:45, Новости дня

Группа онкологических пациентов в Кыргызстане начала шить защитные хирургические маски, стараясь удовлетворить растущий спрос на эту продукцию и одновременно заработать средства на оплату своего лечения.

Мастерская организована ассоциацией «Вместе ради жизни», созданной в июле 2019 года. Первоначально мастерская занималась изготовлением сумок и кошельков в качестве терапии, а также в целях оказания финансовой помощи женщинам, которые борются с онкологическими заболеваниями.

Как рассказала агентству Associated Press глава мастерской Айгуль Кыдырмышева, в связи с повышением спроса на маски они запросили у Министерства здравоохранения разрешение переключиться на шитье масок.

По словам Кыдырмышевой, продукцию сбывают через соцсети. Хотя крупные фабрики могут производить маски быстрее, многие покупатели предпочитают обращаться в их мастерскую, понимая, что собранные средства пойдут на благие цели.

Мастерская работает почти круглосуточно, выпуская до 1000 масок в день, что приносит порядка 2500 долларов в месяц. Это позволяет выделить около 770 долларов в месяц на компенсацию расходов, связанных с лечением онкологических заболеваний.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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