ЕС выделит Украине около €80 млн на борьбу с коронавирусом

30.03.2020, 16:36, Новости дня

Европейский союз выделит Украине около €80 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом на своем сайте 30 марта сообщило представительство ЕС в Украине.

В сообщении отмечается, что ЕвропейскийсСоюз приветствует меры предосторожности, принимаемые украинским правительством в связи с распространением COVID-19.

“ЕС продолжит поддерживать Украину в этом невиданном кризисе и, чтобы облегчить его влияние на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона восточного соседства в целом. Первый пакет поддержки для Украины составляет приблизительно €80 млн”, – подчеркнули в представительстве ЕС.

Указанный пакет помощи будет направлен на поддержку украинской системы здравоохранения – в частности, на приобретение необходимых медицинских средств и оборудования.

Также в ЕС намерены поддержать экономику Украины, в том числе малые и средние предприятия страны путем обеспечения ликвидности. В рамках инициативы Team Europe разрабатывается возможность упрощения доступа к существующим кредитным линиям. Вводится программа поддержки малых фермерских хозяйств в размере €25 млн в дополнение к €26 млн, выделенным в 2019 году.

Помимо этого, в Евросоюзе нацелены на поддержку наиболее пострадавших от кризиса в сотрудничестве с партнерскими общественными организациями.

“Мы уделяем особое внимание восточным регионам Украины, страдающим от конфликта, где партнеры по оказанию гуманитарной помощи и поддержки раннего восстановления обеспечивают реагирование на чрезвычайную ситуацию, связанную с коронавирусом. Здесь наша помощь предусматривает приобретение средств индивидуальной защиты для врачей и дезинфицирующих средств, а также поддержку волонтеров, которые доставляют еду и лекарства пожилым людям”, – говорится в сообщении представительства ЕС.

В Украине на 10.00 30 марта подтвердились 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 12 человек умерли, шесть выздоровели. В Украине чаще всего болеют COVID-19 люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.