 

Рада со второй попытки назначила Марченко министром финансов, а Степанова – министром здравоохранения

30.03.2020, 16:36, Новости дня

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады парламентарии проголосовали за назначение Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Назначение Марченко поддержали 265 депутатов при необходимых 226 голосах, Степанова – 246. 

Оба присутствовали в здании Рады и приняли присяги.

Сегодня на предыдущем заседании парламента депутаты уволили Игоря Уманского с должности министра финансов, а Илью Емца – с поста министра здравоохранения, но у Рады не хватило голосов для назначения Марченко министром финансов, а Степанова. 

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес проекты постановления о назначении Марченко и Степанова.

Степанов – бывший директор ГП “Полиграфкомбинат Украина” (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). У Степанова есть медицинское образование, он окончил Донецкий национальный медицинский университет по специальности хирург. 

Марченко – бывший заместитель министра финансов (2016–2018), он также был заместителем главы Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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