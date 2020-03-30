Рада со второй попытки назначила Марченко министром финансов, а Степанова – министром здравоохранения

30.03.2020, 16:36, Новости дня

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады парламентарии проголосовали за назначение Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Назначение Марченко поддержали 265 депутатов при необходимых 226 голосах, Степанова – 246.

Оба присутствовали в здании Рады и приняли присяги.

Сегодня на предыдущем заседании парламента депутаты уволили Игоря Уманского с должности министра финансов, а Илью Емца – с поста министра здравоохранения, но у Рады не хватило голосов для назначения Марченко министром финансов, а Степанова.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес проекты постановления о назначении Марченко и Степанова.

Степанов – бывший директор ГП “Полиграфкомбинат Украина” (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). У Степанова есть медицинское образование, он окончил Донецкий национальный медицинский университет по специальности хирург.

Марченко – бывший заместитель министра финансов (2016–2018), он также был заместителем главы Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко.