Компания Samsung представила смартфон Galaxy M11

30.03.2020, 16:35, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung провела презентацию нового недорогого смартфона Galaxy M11.

В свою очередь, сведения об аппарате уже опубликованы на сайте компании. Новая модель может похвастаться 6,4-дюймовым дисплеем с высоким разрешением 720 на 1560 пикселей. Кроме того, в разных комплектациях размер оперативной памяти составил 3-4 гигабайта, а постоянной памяти 32-64 гигабайта.

Кроме того, аппарат функционирует на восьмиядерном процессоре, однако точное его название не указано. Смартфон также оснащен усиленным аккумулятором с емкостью 5000 мАч. Аппарат поддерживает быструю зарядку на 15 Вт. Новинка поступит в продажу в трех цветах оформления корпуса. Стоимость новой модели Samsung Galaxy M11 пока не рассекречена.