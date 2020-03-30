Раскрыта цена планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite

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30.03.2020, 16:35, Новости дня

В известном интернет-магазине Amazon появились подробности о новом планшете Samsung Galaxy Tab S6 Lite, который до настоящего времени не представлен производителем.

В свою очередь, стоимость данного девайса составит от 430 евро в базовом исполнении. Указано, что старт продаж на новый планшет состоится второго апреля. Более того, новинка получит крупный 10,4-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Также на страницах магазинах опубликовано, что планшет обладает мощным процессором Exynos 9611 с 4 гигабайтами оперативной памяти.

Новинка обладает 64-128 гигабайт встроенной памяти в разных комплектациях. Передняя камера получила модуль на 5 мегапикселей, а основная камера имеет одинарный датчик 8 мегапикселей. Остальные подробности о новом планшете пока остаются неизвестными.



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