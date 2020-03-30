Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется ярким экраном

30.03.2020, 16:35, Новости дня

Инсайдер озвучил некоторые характеристики нового смартфона от компании OnePlus.

В частности, новый флагманский смартфон OnePlus 8 Pro получит продвинутый экран с высокой яркостью. Также заявлено, что размеры дисплея данного смартфона составляет 6,78 дюйма. Вместе с тем производитель тщательно скрывает технические характеристики аппарата, который сможет привлечь своим дизайном.

Прогнозируется привлечение новой версии фирменной оболочки OxygenOS. Кроме того, новая модель будет официально рассекречена перед широкой аудиторией уже 15 февраля. Вместе с тем предшествующие модификации аппарата оказались достаточно востребованными на рынке, тогда как новая модель сможет получить еще больший интерес на рынке.