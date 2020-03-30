 

Соблюдать дистанцию и сидеть дома: Путин призвал отнестись к ограничениям со всей серьезностью

30.03.2020, 16:31, Новости дня

В магазинах и аптеках должен быть обеспечен особый порядок обслуживания с соблюдением дистанции между людьми.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с полномочными представителями в федеральных округах.

Он подчеркнул, что по словам специалистов, социальная дистанция между покупателями должна быть полтора-два метра.

Президент отметил, что продуктовые магазины, аптеки, система коммунально-жилищного хозяйства, непрерывные производства и органы власти на этой недели продолжают работу и в этой связи к ним должны предъявляться повышенные меры санитарной безопасности, включая регулярную дезинфекцию помещений, а также снабжение сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Путин призвал жителей Москвы и Подмосковья с пониманием отнестись к введенным ограничительным мерам и самоизоляции в связи с коронавирусом, напомнив, что речь идет об их жизни и здоровье.

Глава государства поручил своим полномочным представителям оценить фонд медицинских коек в регионах и при необходимости увеличить его. Он отметил, что часть больниц следует временно перепрофилировать под лечение больных коронавирусом, обеспечив клиники специалистами и необходимым оборудованием.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицировано более 739 тысяч человек, выздоровели более 156 тысяч, скончались более 35 тысяч.

В РФ отмечено 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровело, 9 умерло.



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