Платформу космодрома “Морской старт” доставили из США в Россию
30.03.2020, 16:31, Новости дня
Транспортное судно Xin Guang Hua, буксирующее стартовый комплекс Sea Launch ("Морской старт"), вошло в территориальные воды РФ и держит курс в порт Славянка Приморского края.
При сохранении скорости движения Sea Launch прибудет в Славянку во вторник в 15.00 мск, согласно данным marinetraffic.com.
"Прибытие в Славянку ожидается в 22.00 (15.00 мск)", — сообщили агентству "Интерфакс" в группе оформления судов в морском терминале Славянка.
Xin Guang Hua вышло из порта Лонг-Бич в США 20 февраля. Ранее из США в Россию прибыло сборочно-командное судно для космодрома “Морской старт” Sea Launch Commander.
После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.
В апреле 2018 г. группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущества проекта "Морской старт" за $150 млн и стала владельцем плавучего космодрома и командного судна.
В декабре 2019 г. государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию.
С пусковой платформы Odyssey сняли американское и украинское оборудование — компаний Boeing и "Южмаша".
S7 купила проект "Морской старт" в 2016 г. и заказала на Украине ракеты "Зенит" для пусков, но не получила эти ракеты.
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