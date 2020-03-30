В Германии рассказали о демонизации РФ в Европарламенте

30.03.2020, 16:30, Новости дня

«Италия благодарит Россию, Германия обсуждает вопрос снятия санкций и только брюссельская бюрократия продолжает демонизацию России», – сообщил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал призыв евродепутатов из фракции «Зеленые» заняться якобы имеющей место «дезинформацией» со стороны РФ по поводу COVID-19.

«В то время, как мы сидим в одной качающейся лодке – нужно искать плечо друг друга, помогать друг другу. Но в кабинетах брюссельской бюрократии есть силы, которые не хотят менять свою политическую ориентацию и продолжают курс на ожесточенное противостояние с Россией», – рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Собеседник напомнил, что РФ не первый раз приписывают желание развалить ЕС. «Например, когда в Европе был миграционный кризис и во многих городах проходили демонстрации против беженцев – СМИ разных стран писали об этом. Российские тоже писали, но брюссельская бюрократия решила, что таким образом Москва пытается ослабить Евросоюз», – отметил Рар.

«Получается, что мы видим необъективное и даже истерическое отношение к России. Другим СМИ писать о проблемах Европы дозволено, а вот российским – нет», – констатировал политолог.

«Сейчас, когда во многих странах массово гибнут люди, а экономики поставлены на грань банкротства, есть смысл поучиться у тех, кто справляется с кризисом. Например, у тех же РФ и Китая. Причем я не слышу критики в адрес Москвы и Пекина со стороны правительств национальных государств. Наоборот, Италия публично благодарит Россию, Германия обсуждает вопрос снятия санкций. Но брюссельская бюрократия под давлением лоббистов из США, Польши и Прибалтики продолжает демонизацию России», – отметил эксперт.

При этом он согласился с тем, что партия «Зеленых» изначально критично относилась к России, Китаю и Турции, которые не отвечают их представлениям о либерализме. «Но когда речь заходит о спасении жизни людей – «зеленым» это не интересно. Потому они стараются подбросить дровишек в костер антироссийской риторики, чтобы она не потухла. Но я не думаю, что их ждет успех», – подытожил собеседник.

Ранее три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство Европейского союза заняться якобы имеющей место «дезинформацией» со стороны РФ по поводу COVID-19.

В письме парламентариев говорится, что они «серьезно обеспокоены текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России».

По мнению парламентариев, со стороны РФ и Китая якобы «предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам».

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что обвинения Евросоюза в адрес РФ о якобы распространении фейков о коронавирусе являются дезинформацией. Она указала на то, что претензии к РФ не подкрепляются никакими доказательствами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.