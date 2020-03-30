В Грузии ввели всеобщий карантин и комендантский час

30.03.2020, 16:30, Новости дня

Правительство Грузии вводит всеобщий карантин на всей территории страны для предупреждения распространения коронавируса, сообщил премьер-министр республики Георгий Гахария.

«Мы фактически объявляем всеобщий карантин, который начнется с завтрашнего утра, с 08.00 (07.00 мск). Этот карантин означает следующее: полностью запрещается любое передвижение общественным транспортом, в том числе и метро, в городах, внутри муниципалитетов и между городами», – передает ТАСС слова Гахарии.

Премьер отметил, что в Тбилиси и крупных городах Грузии военные установят блокпосты для контроля населения.

«С 21.00 до 06.00 (с 20.00 мск до 05.00 мск) запрещается передвижение на общественном транспорте и пешком в городах в масштабах страны. Фактически это означает, что объявляется так называемый комендантский час», – отметил Гахария.

Ранее глава национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани широкомасштабной эпидемии.

На прошлой неделе Грузия полностью закрыла границы для иностранцев. 21 марта был введен режим ЧС сроком на месяц.