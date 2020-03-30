Ученые: Коронавирусы живут на некоторых поверхностях до трех дней

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30.03.2020, 16:30, Разное

Американские исследователи решили более подробно изучить образцы нового коронавируса. Оказывается, они проявляют активность в воздухе около 3 часов, а на пластике или стали – не менее 2-3 дней.
По информации специалистов, представляющих Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, в своём исследователи они распыляли новый коронавирус в окружающей среде. Таким образом, им удалось создать идеальную ситуацию попадания частиц патогена в воздух при кашле зараженного человека. Дальнейшие наблюдения показали, что в воздушном пространстве живая вирусная частица присутствует даже через 3 часа после распыления. На медной поверхности этот показатель увеличится уже до 4 часов, на картонной – до 24 часов.

На условном ноже из нержавеющей стали вирус продолжает жить до 72 часов. Эксперты напомнили о важности придерживать гигиенических рекомендация – мытья рук с мылом в горячей воде. Стоит помнить, что некоторые поверхности, которых касается человек, могут быть заражены. Поэтому, некоторые поверхности общественных мест стоит дезинфицировать раствором хлорной извести.



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