 

Рада со второй попытки согласилась на министерские кандидатуры Зеленского

30.03.2020, 16:30, Новости дня

Депутаты Верховной рады со второй попытки назначили министром финансов Сергея Марченко и министром здравоохранения экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

За Марченко, который при Петре Порошенко занимал пост замглавы администрации президента, проголосовали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Марченко с 2016 по 2018 год был заместителем министра финансов, затем был замглавы администрации президента Петра Порошенко. Баллотировался в Верховную раду по списку партии «Украинская стратегия Гройсмана», не прошедшей в парламент.

Также со второй попытки парламент Украины назначил министром здравоохранения экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. За него проголосовали 246 депутатов.

Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца, при этом кандидатов от администрации президента парламент Украины назначать отказался.



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