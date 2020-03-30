Божена Рынска поздравила Татьяну Брухунову с рождением сына от Евгения Петросяна

30.03.2020, 16:30, Разное

Журналистка Божена Рынска поздравила Татьяну Брухунову с рождением сына от Евгения Петросяна. Светская обозревательница и сама недавно родила дочь от умершего супруга Игоря Малашенко.

Брухунова поздравила свою знакомую с рождением ребенка под недавней публикацией журналистки в Instagram. Она пожелала дочери Рынской здоровья и хорошего будущего. В ответ на это писательница поздравила помощницу известного юмориста с рождением сына, отметив, что её дочь в будущем может стать «готовой женой» для их наследника. На этот комментарий Брухунова решила ответить веселым смайликом, при этом не подтвердив, ни опровергнув слова журналистки.