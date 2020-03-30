 

Божена Рынска поздравила Татьяну Брухунову с рождением сына от Евгения Петросяна

30.03.2020, 16:30, Разное

Журналистка Божена Рынска поздравила Татьяну Брухунову с рождением сына от Евгения Петросяна. Светская обозревательница и сама недавно родила дочь от умершего супруга Игоря Малашенко.
Брухунова поздравила свою знакомую с рождением ребенка под недавней публикацией журналистки в Instagram. Она пожелала дочери Рынской здоровья и хорошего будущего. В ответ на это писательница поздравила помощницу известного юмориста с рождением сына, отметив, что её дочь в будущем может стать «готовой женой» для их наследника. На этот комментарий Брухунова решила ответить веселым смайликом, при этом не подтвердив, ни опровергнув слова журналистки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Мнение: “Неожиданное предложение”

04.03 / Медики определили три защищающих от рака продукта

19.02 / Мнение: Коронавирус отступает?

17.03 / Две чумы

13.02 / Мнение: Проверка для левака, или Чье меньшинство старше

17.02 / Компания Sharp анонсировала новый смартфон Aquos R5G

06.05 / Ученые рассказали, что стоит за вкусовыми предпочтениями

07.03 / В подмосковном детсаду пятеро воспитанников отравились крысиным ядом

19.02 / Дети Юлии Барановской спланировали для ведущей будущую свадьбу

17.03 / Мнение: Миллиардеры обеднели на триллион, рост ставок по ипотеке и антикризисный план России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска