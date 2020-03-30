Скандалы: Подробности побега Максима Шугалея из ливийской тюрьмы

30.03.2020, 16:18, Разное

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, как российскому социологу удалось сбежать из заточения в «Митиге»

Российский социолог Максим Шугалей, которого до недавнего времени противоправно удерживали в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», сумел сбежать из заключения. Об этом рассказал Александр Малькевич, руководитель Фонда защиты национальных ценностей. В арабских соцсетях в эту субботу, 28 марта, появилась информация о том, что пленникам ливийской тюрьмы «Митига» удалось сбежать из заключения. Некоторые сообщения указывают, что среди сбежавших был русскоговорящий человек.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что специалисты фонда искали всю информацию о побеге через свои источники, а также через социальные сети. Подтверждено, что Максим Шугалей был в числе сбежавших. Однако заключенным не удалось далеко уйти, боевики перехватили их недалеко от Триполи.

Как сообщается, беглецов избили и распределили по карцерам. Люди, которым удалось выйти из этой тюрьмы, рассказывают, что карцер в «Митиге» — это маленькая комната 120 на 90 сантиметров. Соответственно, помещенные туда люди не могут нормально спать, только сидя. Малькевич напомнил, что о «Митиге» известно довольно многое, ужасные антигуманные условия содержания и издевательства над пленниками стали своеобразной визитной карточкой тюрьмы.

Как заявляет Александр Малькевич, невзирая на огромное количество информации о побеге, нельзя утверждать однозначно, что Максима Шугалея поймали. В «Митигу» уже направили адвоката, чтобы выяснить подробности происшествия, ФЗНЦ делает все, чтобы попасть к руководству тюрьмы.

Российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в мае 2019 года в Триполи. Несмотря на то, что их работа была согласована с властями, социологов незаконно похитили и заключили в тюрьму «Митига» боевики группировки RADA, подконтрольной ПНС. Никаких обвинений ученым предъявлено не было. Тюрьму переоборудовали в базу боевиков, таким образом, террористы смогли обеспечить себе «живой щит» из обычных граждан.