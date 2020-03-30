В Москве умерли два пациента с подозрением на коронавирус

30.03.2020, 16:18, Новости дня

Россия

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке, перепрофилированной на прием коронавирусных больных, умерли два пациента с подозрением на COVID-19. Об этом в фейсбуке написал главврач больницы Денис Проценко.

По его словам, одному из умерших было 80 лет, у него была сердечная недостаточность, пневмония, больной провел четверо суток на аппарате искусственной вентиляции легких.

Второму пациенту было 69, он поступил с пневмонией и сахарным диабетом, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Сейчас в больнице находятся 348 человек. У 175 из них диагностирована пневмония. COVID-19 возможен у 193 пациентов, в том числе у 78 диагноз подтвержден, еще у 115 вероятно заражение коронавирусом. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 19 человек, пятеро подключены к аппаратам вентиляции легких, у четверых из них диагностирован COVID-19. За сутки в больницу поступило 28 больных, выписались восемь.

На 29 марта в Москве сообщалось о 1014 выявленных случаях заражения коронавирусом, в том числе шесть летальных исходов. Всего по России на воскресенье было подтверждено 1534 случая заражения.

Представитель столичного штаба по борьбе с коронавирусом сообщал, что около 15% тяжелобольных пациентов с COVID-19 моложе 40 лет, 40% из них находятся на ИВЛ.

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, в России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом. Всего по стране зарегистрировано 1534 случая заражения вирусом. Наибольшее количество заболевших приходится на Москву (197) и Московскую область (27). Эти же регионы являются лидерами по общему количеству заболеваний.

Украина

Число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 475. Подтверждены 10 случаев смерти украинцев в стране и четыре – за рубежом. Украина закрыла границы, МИД ввел программу “Защита”. Минздрав запускает спецбригады по выявлению инфицированных и внедряет стандарт “клинической сортировки”. В стране начали полностью блокировать отдельные регионы и населенные пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях распространения COVID-19. Первый сценарий – от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Второй сценарий – 25% больных. Третий и самый худший – более 50% одновременно больных коронавирусом. По словам украинского президента, второго и тем более третьего сценария украинская медицинская система не выдержит.

Беларусь

Как сообщила пресс-служба Минздрава, в стране проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19. Уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее их тест на COVID-19 дал положительный результат. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов.

Предыдущие данные Минздрав Беларуси озвучил 25 марта. Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86, выздоровели 29 пациентов.

В Беларуси не был введен карантин, открыты границы. Однако с 27 марта введен 14-дневный карантин для всех приезжающих из страны, где зарегистрированы случаи коронавируса.

В мире

В мире число заболевших коронавирусом растет. На данный момент эта цифра уже превысила 700 тысяч человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, лидирующей страной по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом являются США (135 499), которые обошли Италию (97 689) и Китай (82 122). Далее следует Испания (78 799), затем Германия (60 659) и Франция (40 704).

В США число зараженных коронавирусом стремительно растет, уже умерли более 2000 человек. В связи с этим президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в 12 штатах.

В Испании за сутки жертвами коронавируса стали более 800 человек. Согласно данным Университета Хопкинса, по количеству инфицированных Испания занимает четвертое место среди стран со вспышкой коронавируса. Поэтому власти страны приняли решение продлить карантин до апреля. Накануне от коронавируса умерла принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза.

Тем временем в китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром коронавирус COVID-19, служба гражданской авиации Китая начала восстанавливать авиасообщение. Хотя представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что растущее количество случаев заражения коронавирусом в Китае рискует разжечь вторую волну пандемии.