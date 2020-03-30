 

Татарстан и Липецкая область вводят режим самоизоляции

30.03.2020, 16:17, Разное

Еще две области уходят на самоизоляцию. Данное решение принято из-за растущего количества зараженных коронавирусом.
Сегодня самоизолировались еще несколько областей: Мурманская, Вологодская Московская области и Москва. Владимир Путин уже оценил данные изменения в жизни россиян и считает, что данная мера вполне оправдана. На сегодняшний день в РФ уже более 1800 больных, среди которых люди всех возрастов, включая и детей. Количество смертей растет, поскольку у некоторых есть тяжелые сопутствующие заболевания.

Всех просят находится дома и не выходить на улицу без крайней надобности. На данный момент до 5 апреля введен выходной, потому многим ходить на работу не надо. Не исключено, что по окончанию будет введен карантин по всей стране.



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