Испытания БДК «Петр Моргунов» прервали для проведения технических работ
30.03.2020, 16:16, Новости дня
Построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» прервет заводские ходовые испытания и вернется на предприятие для выполнения доводочных работ, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
«Ожидается, что сегодня во второй половине дня «Петр Моргунов» совершит переход из Балтийска на ПСЗ», – сообщил источник ТАСС. Он напомнил, что БДК «Петр Моргунов» проходит заводские ходовые испытания в полигонах Балтийского флота.
«После выполнения доводочных работ испытания будут продолжены», – сказал источник.
Как ранее сообщил представитель ПСЗ Сергей Михайлов, передача корабля ВМФ РФ запланирована на конец мая.
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