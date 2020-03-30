 

Испытания БДК «Петр Моргунов» прервали для проведения технических работ

30.03.2020, 16:16, Новости дня

Построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» прервет заводские ходовые испытания и вернется на предприятие для выполнения доводочных работ, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Ожидается, что сегодня во второй половине дня «Петр Моргунов» совершит переход из Балтийска на ПСЗ», – сообщил источник ТАСС. Он напомнил, что БДК «Петр Моргунов» проходит заводские ходовые испытания в полигонах Балтийского флота.

«После выполнения доводочных работ испытания будут продолжены», – сказал источник.

Как ранее сообщил представитель ПСЗ Сергей Михайлов, передача корабля ВМФ РФ запланирована на конец мая.



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