В СПЧ оценили ужесточение мер за нарушения режима самоизоляции

30.03.2020, 16:16, Новости дня

«Наказание оправдано, но нужно подходить очень гибко к социально незащищенным категориям граждан», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Так он прокомментировал решение правительства об ужесточении административного наказания для нарушителей режима изоляции.

«Административное наказание в данном случае приемлемо, но надо очень индивидуально и лояльно подходить к каждому так называемому нарушителю. Нужно создать условия, при которых человеку не нужно будет нарушать режим самоизоляции», – считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Он пояснил, что речь идет о пожилых, социально незащищенных, многодетных, малообеспеченных людях. «Должен быть учет таких граждан. А органы соцзащиты и добровольцы должны снабжать их необходимыми лекарствами, товарами первой необходимости, продуктами питания», – отметил член СПЧ.

Брод также призвал обратить внимание на практику других стран, где предусматривается ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологической обстановки и мер самоизоляции. «Есть различные штрафы, от 200 евро в Италии до 600 тысяч евро в Испании. Есть и уголовные наказания, связанные с лишением свободы. Например, в Израиле срок от трех до семи лет. Есть и совсем крайние меры, как в КНР, вплоть до смертной казни. Но они неприменимы для России», – отметил Брод.

Люди, которые приезжают из зарубежных поездок и не проходят режим самоизоляции либо сбегают из медучреждений, должны отвечать за свои действия. Но здесь могут быть и коррупционные риски, предостерег собеседник. «Мы знаем, как наши проверяющие органы нередко решают такие вопросы. В соцсетях я уже видел шутки: фотографии купюр и подпись – это пропуск для свободного передвижения по городу», – сказал эксперт.

Он добавил, что его беспокоит отсутствие защитных масок и перчаток в аптеках. «Это серьезный прокол в обеспечении безопасности граждан. Исполнительная власть вместе с производителями должны срочно решать эту проблему. Такие проколы ничуть не лучше, чем нарушение режима самоизоляции», – подытожил Брод.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нарушителей режима изоляции будет ждать ужесточенное административное наказание. Правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил карантина, был внесен в Госдуму 26 марта.

По данным ТАСС, размер штрафов для физических лиц составляет от 15–40 тыс. рублей при первом нарушении карантина до 150–300 тысяч при последующем. Для юридических лиц он варьируется от 200–500 тыс. рублей до 500 тыс. – 1 млн рублей соответственно. Сейчас при нарушении санитарно-эпидемиологических норм гражданина могут оштрафовать максимум на 500 рублей, для юридических лиц размер наказания не превышает 20 тыс. рублей.