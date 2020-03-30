Ученый пострадал при создании средства против коронавируса

30.03.2020, 16:09, Разное

Сотрудник Университета Мельбурна Даниэль Рирдон при самоизоляции попытался создать «ожерелье от коронавируса». В результате ученому самому потребовалась помощь врачей.

Представители ВОЗ напомнили, что максимально предотвратить заражение коронавирусом можно благодаря частому мытью рук, не трогая ими лицо и ношению медицинской маски. Ученый один из таких способов решил модернизировать и создать устройство, которое подавало бы сигнал тревоги тогда, когда человек подносит свои конечности к лицу.

Несмотря на отсутствие опыта подобных изобретений, работник ВУЗа захотел попробовать свои силы. Как признался Даниэль Рирдон, он намеревался создать магнитное поле, оповещавшее о близком расположении рук у лица. В процессе эксперимента он присоединил магниты к мочкам ушей и ноздре. Когда ученый поднес другой магнит к еще одной ноздре, они сомкнулись и достать их из носа оказалось невозможно. К тому же, его изобретение было настроено на обратный лад, вибрируя лишь тогда, когда специалист убирал руки от лица. Прекращалось раздражение только при преподнесении запястья к носу. В конечном счете мужчину отправили в больницу, где ему оказали помощь медики. Специалист отметил, что начал эксперимент из-за скуки в самоизоляции, но пообещав больше не «играть» с магнитами.