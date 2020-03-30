Лариса Гузеева назвала детей “разносчиками заразы”

30.03.2020, 16:09, Разное

Лариса Гузеева опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram очередной пост, посвящённый эпидемии коронавируса. В нём знаменитость назвала детей “разносчиками заразы”, а также усомнилась в воспитательных способностях их родителей.

Лариса Гузеева проявляет ответственность, стремясь придерживаться введённых в Москве карантинных мер в связи с эпидемиологической обстановкой. Она почти не покидает своего жилища, хотя признаётся, в ходе самоизоляции не может найти себе занятие, чтобы избавиться от скуки. Тем не менее, телеведущая не в состоянии сдерживать эмоции, видя, как предписания властей нарушают другие. Она опубликовала фотографию, сделанную из окна собственной квартиры, на которой запечатлен очередной факт нарушения. На снимке видно, как несколько детей катаются на качелях на детской площадке. При этом звезда отмечает, территория была заблаговременно обнесена лентой, но школьники её сорвали, проигнорировав запрещающий знак. В этой ситуации актриса не смола подобрать слова и назвала детей “разносчиками заразы”. Нелестно высказалась хозяйка аккаунта и об их родителях, допустивших подобное. Не сдержав снова эмоций, главная сваха страны решила закрыть комментарии в микроблоге, чтобы никто не беспокоил и не оспаривал её правоты и осуждения такого поведения.



Известно, накануне Лариса Гузеева также в жёсткой форме высказалась о массовом нарушении режима самоизоляции жителями Москвы. В видеоролике, набравшем 4 миллиона просмотров, артистка нецензурно выражаясь, осудила людей, не заботящихся о своей безопасности и подвергающих риску заражения вирусом COVID-19 близких.