Ученые рассказали, можно ли выздороветь от коронавируса без лекарств

30.03.2020, 16:09, Разное

Сильный иммунитет способен эффектно сопротивляться развитию коронавируса и побеждать его, предотвращая появление последствий, угрожающих жизни. Такое заявление сделали исследователи из Австралии.

Научные сотрудники Университета Мельбурна и медики Королевской больницы изучили иммунные реакции одного из первых пациентов с коронавирусом: 40-летней женщиной. Ее госпитализировали в клинику с признаками пневмонии, которые не были тяжелыми. До попадания в лечебницу пострадавшая отличалась хорошим здоровьем. Эксперты взяли у нее образцы крови для изучения иммунитета. Спустя время они увидели в ее крови увеличившиеся популяции нескольких клеток, что часто указывает на выздоровление при заражении. Они высказали предположение, что жительница сможет выздороветь спустя трое суток, а в итоге так и вышло.

Опыт австралийских специалистов подтвердил верность утверждения, что крепкий иммунитет отлично справляется возбудителями болезни в организме, даже в том случае, если ранее с ним не сталкивался. Лишний раз данный фактор доказывает, что человеку важно иметь хорошее здоровье и отказаться от вредных привычек. В таком случае у него вырабатывается устойчивый иммунитет на разные типы клеток, это связано с клиническим выздоровлением. Новая научная работа шаг вперед в осознании того, что движет организмом пи инфекции.