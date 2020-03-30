 

Путин назвал введенные в Москве ограничения оправданными

30.03.2020, 16:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин назвал необходимыми и оправданными ограничения, которые власти Москвы и Подмосковья ввели для предотвращения распространения коронавируса.

«В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправдана и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса», – сообщил президент на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах, передает ТАСС.

Глава государтсва призвал москвичей с ответсвенностью относится к введенным мерам ограничения, передает РИА «Новости». 

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Ранее в понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о переходе Мурманской области в режим самоизоляции. Такое же решение приняли Калининградская, Вологодская, Саратовская и Иркутская области 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Казахстан отменил все публичные мероприятия из-за коронавируса

22.02 / Москвичей предупредили о возвращении зимы

13.03 / Еще не конец: шторм в Москве утихать не собирается

15.02 / Опубликовано видео допроса украинского капитана, задержанного российскими пограничниками

13.02 / Политика: Минобороны отговорило Финляндию вступать в НАТО

12.03 / Владимир Путин проложил себе дорогу к «суперпрезидентству»

13.02 / Визит Зеленского в Оман не был официальным – Офис президента

17.02 / CNN – от коронавируса до ксенофобии — один шаг

15.03 / Вирусологи сделали многообещающее открытие

21.02 / Под ресторан или музей. “Укроборонпром” продает три самолета АН-26

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска