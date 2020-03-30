Путин назвал введенные в Москве ограничения оправданными

30.03.2020, 16:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин назвал необходимыми и оправданными ограничения, которые власти Москвы и Подмосковья ввели для предотвращения распространения коронавируса.

«В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправдана и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса», – сообщил президент на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах, передает ТАСС.

Глава государтсва призвал москвичей с ответсвенностью относится к введенным мерам ограничения, передает РИА «Новости».

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Ранее в понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о переходе Мурманской области в режим самоизоляции. Такое же решение приняли Калининградская, Вологодская, Саратовская и Иркутская области

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