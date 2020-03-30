Путин заявил о работе аптек и магазинов на этой неделе на особых условиях

30.03.2020, 16:08, Новости дня

Аптеки, органы ЖКХ и продуктовые магазины на этой неделе продолжат работу на особых условиях, сообщил президент Владимир Путин.

Он отметил, что в магазинах и аптеках надо создать особый порядок обслуживания, не допускающий очередей, передает РИА «Новости».

Также он потребовал жестко пресекать любые факты спекуляции и взвинчивания цен в ситуации с коронавирусом, и потребовал не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли, передает ТАСС.

«Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, «в семье не без урода». Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», – сказал Путин.

Путин поручил полпредам контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты.

Президент также предложил предусмотреть удаленную работу и гибкие графики в органах власти и на непрерывных производствах.

«Здесь важно предусмотреть гибкие графики работы, по возможности перевести сотрудников на удаленный режим. Прошу работать и за всем этим внимательно следить. В том числе наладить прямой постоянный контакт с работодателями, руководителями предприятий, независимо от форм собственности. Важно, чтобы предприятия, спрос на продукцию которых сегодня повышен, продолжили ритмичную работу», – сказал Путин.

Президент также отметил, что в РФ удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.