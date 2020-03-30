Путин дал новые поручения на фоне коронавируса

30.03.2020, 16:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин дал новые поручения кабмину и министерствам в связи с распространением коронавируса.

«Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, «в семье не без урода». Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства отметил, что правительство пополнит региональные фонды, чтобы у субъектов появились дополнительные возможности для поддержки кредитования бизнеса.

По словам Путина, отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса могут сказаться на бюджетах российских регионов – могут возникать выпадающие доходы.

Также президент поручил кабмину и Минфину сформировать комплекс системных шагов, а также предусмотреть финансирование для устойчивости региональных бюджетов.