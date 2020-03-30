WSJ рассказала о дефиците золота в США из-за коронавируса

30.03.2020, 16:05, Новости дня

В США возник дефицит на золото после резкого роста спроса на драгоценный металл на фоне распространения коронавируса, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, увеличение спроса привело к росту цен фьючерсов на золото, которое, по словам экспертов, пользуется популярностью у сторонников теории заговора, а также является разумным дополнением к инвестиционным портфелям.



Reuters

В США спрос на золото резко вырос в условиях распространения коронавируса, в связи с чем в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal.

Так, дилеры распродали все запасы золота или временно закрылись. Крупный швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG, отливающий золотые слитки с 1856 года, призвал желающих приобрести их и не беспокоить его по этому поводу.

Издание отмечает, что из-за нехватки золота банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Канаде. Королевский канадский монетный двор завален просьбами о наращивании производства золотых слитков, которые можно было бы отправить в Нью-Йорк.

Старший менеджер по продажам Аманда Бернье заявила, что двор столкнулся «с беспрецедентным уровнем спроса» на золото. При этом в связи с отправкой по домам значительной части персонала из-за коронавируса государственная компания производит лишь одну разновидность слитков.



Вместе с тем, цена фьючерсов на золото на этой неделе выросла примерно на 9%. По данным Королевского монетного двора Великобритании, цена достигла семилетнего максимума.



«Когда люди думают, что не могут что-то получить, они начинают хотеть этого ещё больше. Посмотрите на туалетную бумагу», — объяснил увеличение спроса сотрудник брокерской компании RBC Wealth Management Джордж Геро.

При этом золото пользуется особым спросом среди людей, готовящихся к выживанию после катастрофы, и теоретиков заговора, но также является разумным дополнением к инвестиционным портфелям, так как его цена, как правило, относительно стабильна.



WSJ напоминает, что золотые резервы США находятся на военной базе Форт-Нокс и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Эти запасы не предназначены для сбыта на свободном рынке, а хранятся как национальный резерв.



В случае нехватки золота его запасы обычно пополняют в Лондоне, где хранится свыше 8,2 тыс. тонн этого драгоценного металла. В Нью-Йорк его доставляют партиями в сейфах пассажирскими самолётами, которые в настоящий момент не поднимаются в небо из-за коронавируса.