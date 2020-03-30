Кэтрин Шварценеггер спровоцировала слухи о беременности

30.03.2020, 16:00, Разное

Скоро клан Шварценеггеров увеличится на еще одного представителя: дочь Арни – Кэтрин – и звезда “Стражей Галактики” Крис Пратт готовятся стать родителями. По крайней мере, на такие мысли СМИ навели новые фотографии семейства. Вчера Крис и Кэтрин вместе с ее мамой Марией Шрайвер, братом Патриком, сестрой Кристиной и собаками были замечены на прогулке в окрестностях Брентвуда, недалеко от дома Шрайвер. Как ни старалась Кэтрин выбрать футболку посвободнее и худи порастянутее, журналисты все равно разглядели ее округлившийся живот.

Крис Пратт, Патрик и Кэтрин Шварценеггер

Не стоит, конечно, отрицать, что Кэтрин могла и просто плотно пообедать – хотя ранее ее подтянутая фигура ни разу не наводила на мысли о беременности, – но в пользу грядущего пополнения говорят и последние выходы знаменитости в свет. Теперь Кэтрин отдает предпочтение либо слишком широким вещам, либо платьям с завышенной талией, пальто и кофтам свободного кроя.

Кэтрин, 12 марта 11 марта 10 марта 10 марта

Если новость о беременности подтвердится, она станет логичным продолжением истории любви Криса и Кэтрин. В недавнем интервью журналу People Крис говорил:

Она с Божьей помощью станет замечательной мамой в свое время. У нее прекрасные родители, потрясающие братья и сестра, она заполняет все мои недостатки.

По данным журналистов, актера Криса Пратта и писательницу Кэтрин Шварценеггер познакомила друг с другом… ее мама Мария Шрайвер. Она была знакома с Крисом через общих приятелей, и однажды ей пришла в голову идея, что он может составить хорошую партию дочери. Материнское сердце, как видим, не ошиблось. До того момента, как пару впервые заметили вместе папарацци (летом 2018-го), опять же по данным СМИ, они общались два месяца и были на нескольких свиданиях. Официально Крис подтвердил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера в декабре 2018-го, опубликовав коллаж из фотографий в честь ее дня рождения.

С днем рождения! От твоей улыбки в комнате становится светлее. Я ценю каждую минуту, проведенную вместе с тобой. Благодарю Бога, который привел тебя в мою жизнь. Спасибо за смех, поцелуи, разговоры, прогулки, любовь и заботу, – написал тогда Крис.

А уже 14 января 2019-го Крис и Кэтрин объявили о помолвке:

Дорогая Кэтрин, я так рад, что ты сказала “да”! Я счастлив, что могу жениться на тебе. Рад, что разделяем с тобой одну веру. У нас все только начинается.

Долго тянуть с церемонией пара не стала, и уже в начале июня сыграла свадьбу на ранчо Сан-Исидро в Монтесито на берегу моря в узком кругу друзей и родных.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт