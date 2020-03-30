Ида Галич показала трогательное видео с 1,5-месячным сыном

30.03.2020, 16:00, Разное

В феврале этого года звезда YouTube и актриса Ида Галич впервые стала мамой, подарив своему супругу, блогеру Алану Басиеву, сына. И теперь, пока другие звезды шоу-бизнеса задаются вопросами, когда закончится пандемия и можно будет работать и путешествовать, Ида решает проблемы более насущные. “Что делать, если у нас с сыном одинаковое количество складочек?” – спросила она подписчиков, опубликовав первые фотографии малыша в его месяц. А сегодня на своей неофициальной lifestyle-странице порадовала “фолловеров” и первым видео. На нем крошка-сын Галич умиротворенно улыбается на камеру. Пост Ида сопроводила тегом #stayathome. Охотно верится, что домашний режим приносит ей максимум удовольствия.

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Публикация от Галич Ида (@ida_galich_life)29 Мар 2020 в 8:07 PDT

Ида Галич с супругом Аланом Басиевым

Ида Галич – одна из самых известных Instagram-видеоблогеров в России наряду с Анастасией Ивлеевой, Марией Миногаровой и другими популярными персонами социальной сети. Ида записала четыре музыкальных трека и сняла на них клипы, которые суммарно набрали на YouTube больше 20 миллионов просмотров. Журнал Forbes включил Иду Галич в топ-40 главных знаменитостей 2019 года, оценив ее доход за прошедший год в 550 тысяч долларов.

В 2018-м Ида Галич вышла замуж за предпринимателя Алана Басиева. В августе 2019-го стало известно о беременности Иды. А недавно супруги поделились новостью о приобретении нового жилья – дома в Подмосковье, который больше похож на замок.

Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка #спасибо #ипотечный замок,

– со свойственной иронией подписала Ида селфи с любимым на фоне нового жилища.Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida)14 Мар 2020 в 11:41 PDT