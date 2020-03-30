Китайские врачи опровергли миф о воде и коронавирусе

30.03.2020, 15:55, Разное

Китайские медики опровергли популярный миф о возможности вылечиться от коронавируса COVID-19 с помощью горячей воды. Он возник из-за данных о том, что вирус неустойчив к высоким температурам.

Как пишет “Царьград”, врачи подтвердили, что инфекция действительно погибает от жары, но для этого на нее необходимо воздействовать температурой от 56 градусов Цельсия и выше в течение получаса. Это невозможно сделать без вреда для человеческого организма. Кроме того, коронавирус атакует органы дыхательной, а не пищеварительной системы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 8:32 PDT