Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

30.03.2020, 15:55, Разное

Еще одна заразившаяся коронавирусом COVID-19 женщина скончалась в Москве в понедельник. Ей было 84 года, сообщает ТВ Центр.

Известно также, что помимо вируса у нее был сахарный диабет, бронхиальная астма и нарушения сердечно-сосудистой системы. У пациентки диагностировали пневмонию, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако это не помогло спасти ей жизнь.

В общей сложности коронавирусом в столице заразились свыше 1200 человек, семеро из которых скончались.