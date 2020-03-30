 

Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

30.03.2020, 15:55, Разное

Еще одна заразившаяся коронавирусом COVID-19 женщина скончалась в Москве в понедельник. Ей было 84 года, сообщает ТВ Центр.

Известно также, что помимо вируса у нее был сахарный диабет, бронхиальная астма и нарушения сердечно-сосудистой системы. У пациентки диагностировали пневмонию, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако это не помогло спасти ей жизнь.

В общей сложности коронавирусом в столице заразились свыше 1200 человек, семеро из которых скончались.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / «Их отношения построены на юморе»: Соседов не сомневается, что Пугачева и Галкин редко бывают вместе

25.02 / Анна Хилькевич сфотографировалась возле мусорного ведра: «Могу себе позволить»

12.02 / Вера Брежнева об отношениях с Константином Меладзе: «Муж иногда балует меня блюдами грузинской кухни»

10.03 / Ольга Кормухина дала ответ на пост Полины Гагариной о правах на “Кукушку”

17.03 / Пандемия коронавируса: Правительство России ограничит въезд иностранцев с 18 марта до 1 мая

07.03 / Джон Уайт рассказал о рисках посещения спортзала на фоне вспышки коронавируса

09.03 / Мнение: Крым и коронавирус

06.02 / Суд ограничил в родительских правах мать и отца девочки, живущей с рождения в медцентре в Москве

12.03 / В детском саду под Москвой воспитательница избила ребенка

28.03 / Врач Евгений Комаровский назвал способы лечения коронавируса на дому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска