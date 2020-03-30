 

Джиган в прямом эфире Насти Ивлеевой оставил оскорбительный комментарий

30.03.2020, 15:53, Разное

Недавно на прямом эфире Насти Ивлеевой с Машей Миногаровой в общем чате появился Джиган. Рэпер не принимал участие в обсуждении темы стрима, лишь оставил оскорбительный комментарий.
Известно, в настоящий момент Джиган переживает непростой жизненный период. На протяжении долгого времени он проживал с супругой Оксаной Самойловой в Майами, пока та вынашивала малыша, но сейчас семья вернулась в Москву, но поводов для радости пара не испытывает, несмотря на то, что модель подарила исполнителю долгожданного наследника. Не остался в тайне факт пребывания музыканта в США в клинике для лечения различных зависимостей, а также его неподобающего поведения, о чем сообщала и его супруга. Вернувшись же домой, певец не прекратил вести себя необычно. По пока неустановленной причине, он со своего аккаунта оставил в ленте сообщений от пользователей к прямому эфиру экс-ведущей шоу “Орёл и Решка” оскорбительный комментарий, написав слово “петушки”. Это заметили не сразу, но затем сама ведущая поделилась скриншотом послания артиста в личном микроблоге.

Пока Джиган никак не прокомментировал свой поступок, и неизвестно, почему он написал оскорбление в эфире шоу, за которым следило 735 тысяч человек. Также нет новостей, как у него складываются отношения с супругой.



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