 

Жертвами коронавируса в США стали более 2,5 тыс. человек

30.03.2020, 15:53, Новости дня

Число жертв коронавируса в США составило 2513 человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 08.00 понедельника по местному времени (15.00 мск), количество зараженных коронавирусом составляет 143 тыс., передает РИА «Новости».

Наибольшее количество летальных случаев в Нью-Йорке – 776, а также город Кинг в штате Вашингтон – 144 случая.

При этом число выздоровевших пациентов составляет 4 тыс. 865 человек.

Напомним, США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом, число случаев заражения коронавирусом растет там вдвое быстрее, чем в мире в целом.



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