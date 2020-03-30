 

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил повысить выплаты медикам, которые борются с COVID-19

30.03.2020, 15:53, Разное

Глава Республики Коми Сергей Анатольевич Гапликова поручил повысить выплаты медикам. Данное решение распространяется на сотрудников, которые борются с эпидемией коронавируса.
Соответствующее постановление было подписано руководителем Администрации главы Коми Михаилом Порядиным. Согласно поручению Сергея Гапликова, врачам скорой медицинской помощи, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией, предусмотрена стимулирующая выплата в размере 37 220 рублей. Младшему медперсоналу полагается 18 610 рублей. Другим сотрудникам лечебных учреждений заплатят 9 305 рублей.

Выплаты планируется производить за реально отработанное медиками время из расчета месячной нормы рабочих часов.



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