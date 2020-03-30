 

Фейки о стягивании бойцов Росгвардии к Москве удалены из Сети

30.03.2020, 15:53, Новости дня

Интернет-ресурсы удалили фейковые сведения о якобы стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Все удалили, YouTube – в процессе удаления», – передает РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что следователи в Москве проводят доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации по ситуации с вирусом COVID-19.

Сообщалось также, что YouTube частично удалил фейки о коронавирусе в России.



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