Астролог: Землю от коронавируса спасет Третья Сила

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30.03.2020, 15:53, Разное

Третья Сила призвана навести порядок на Земле и именно она поможет в борьбе с коронавирусом. О пневмонии и противодействии по отношению к нему пояснила глава астрологической школы «Галактика» Инна Онищенко.
Астролог назвала коронавирус магнитом для притяжения всяческих заболеваний. Он несет опасность людям не сейчас, а в последующее время, когда будет крайне сложно остановить скорость его мутации по причине того, что в нем соединены известные заболевания и неизвестные науке инопланетные недомогания, которые постепенно бы ликвидировали все живое на Земле, а первой жертвой стал бы человек.

Инна Онищенко отметила, что ноосфера привлекла Третью Силу для коррекции этой ситуации, и многие механизмы конструктивных миров космоса пришли на помощь землянам. Она напомнила, что любой вирус создает по законам материи код самоуничтожения, но он способен также и мутировать. Остановить его способна только лишь Третья Сила, перестраивающая определенные мерности планеты и распределяющая энергетические потоки, после чего формирует иные качественные параметры внутри человечества по стандартам поляризации. Это свидетельствует об очищении Земли от скверны, наполняя обновленные участки силой плодородия и жизни. Астролог призвала принять новые формы энергии как законы развития сознания с последующим выходом в поле космической Любви.



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