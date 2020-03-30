 

Саратовская и Иркутская области ввели режим изоляции

30.03.2020, 15:53, Новости дня

Правительство Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса готовится ввести режим полной самоизоляции для граждан по примеру Москвы и Подмосковья, сообщил губернатор области Валерий Радаев. Такие же меры принимают власти Иркутской области.

«Москва и Московская область приняли дополнительные меры из-за распространения коронавируса – вводятся ограничения на перемещение для всех жителей, а не только для людей пожилого возраста. Мы готовим документы по аналогичным ограничительным мероприятиям. В этом есть необходимость, ситуацию упрощать нельзя», – передает РИА «Новости» слова Радаева.

«Уже в 65 регионах зафиксирована заболеваемость коронавирусом. Нам всем нужно проявить особую ответственность. Именно об этом я прошу саратовцев. Мы должны разорвать цепочку заболеваемости, это – задача номер один», – подчеркнул губернатор.

Тем временем врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона с просьбой не покидать дома, за исключением случаев крайней необходимости.

На своей странице в Instagram Кобзев напомнил, что с 30 марта в регионе действует ряд ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Дорогие друзья. Прошу вас быть ответственными и соблюдать меры предосторожности. Настоятельно вам рекомендую не покидать места проживания, только в случае крайней необходимости. Оставайтесь дома. Ограничьте контакты с людьми. Берегите себя и своих близких!», – написал он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Ранее в понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о переходе Мурманской области в режим самоизоляции. Такое же решение приняли Калининградская и Вологодская области. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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