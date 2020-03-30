Переболевшая коронавирусом Куриленко ответила на вопросы о болезни
30.03.2020, 15:48, Новости дня
Выздоровевшая от коронавируса актриса Ольга Куриленко решила ответить на самые волнующие вопросы подписчиков, связанные с ее болезнью.
«Я не знаю, как и где. Вирус меня не предупредил. Это могло быть, где угодно», – призналась она в своем Instagram-аккаунте.
Она рассказала, что чувствует себя хорошо, однако из-за дефицита тестов она не смогла пройти повторную проверку на коронавирус. Тестирование также не смогли пройти и остальные члены ее семьи.
Во время болезни Куриленко принимала только парацетамол для понижения температуры и снятия боли.
«Антибиотики при вирусах не помогают. Больше никаких медикаментов я не принимала», – написала Куриленко.
Во время изоляции вместе с Ольгой был ее маленький сын – 4-летний Алексадр Макс Горацио.
«Я обсудила этот вопрос с медработниками в больнице, и мне сказали оставаться с ребенком. Проблема была в том, что он уже мог быть носителем вируса, а значит, мог заражать других людей. Поэтому мне сказали ни к кому его не подпускать, кроме меня», – уточнила актриса.
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Отвечаю на ваши вопросы! #Coronavirus #коронавирусp #StaySafe
О заражении новым коронавирусом Куриленко сообщила 16 марта. Она также рассказала, что находится не в больнице, так как госпитализируют только тех, кто находится в критическом состоянии.
23 марта Куриленко заявила, что вылечилась от коронавируса, и рассказала о его симптомах.
Напомним, Куриленко сыграла Камиллу, подружку Джеймса Бонда, в 22-м фильме о приключениях суперагента.
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