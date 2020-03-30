Путин заявил о предотвращении большого прироста заразившихся коронавирусом
30.03.2020, 15:48, Новости дня
В РФ удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, сообщил президент Владимир Путин.
Он также попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что принципиальное значение в ситуации с коронавирусом имеет слаженная работа всех уровней, передает ТАСС.
По его словам, ответом на провокации и злонамеренные домыслы по коронавирусу должна стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и мерах.
За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек.
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