Путин заявил о предотвращении большого прироста заразившихся коронавирусом

30.03.2020, 15:48, Новости дня

В РФ удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, сообщил президент Владимир Путин.

Он также попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что принципиальное значение в ситуации с коронавирусом имеет слаженная работа всех уровней, передает ТАСС.

По его словам, ответом на провокации и злонамеренные домыслы по коронавирусу должна стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и мерах.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек.