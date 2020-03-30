Верховная рада уволила двух министров

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30.03.2020, 15:48, Новости дня

Депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца, при этом кандидатов от администрации президента парламент Украины назначать отказался.

За увольнение Емца проголосовал 271 депутат, за увольнение министра финансов Уманского – 249 депутатов, информирует «Страна».

Администрация президента предлагала назначить министром здравоохранения Максима Степанова и министром финансов Сергея Марченко, однако депутаты отвергли эти кандидатуры.

Об отставке Емца стало известно на прошлой неделе.

Отметим, что новый состав правительства Украины был сформирован менее месяца назад.



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