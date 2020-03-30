Верховная рада уволила двух министров
30.03.2020, 15:48, Новости дня
Депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца, при этом кандидатов от администрации президента парламент Украины назначать отказался.
За увольнение Емца проголосовал 271 депутат, за увольнение министра финансов Уманского – 249 депутатов, информирует «Страна».
Администрация президента предлагала назначить министром здравоохранения Максима Степанова и министром финансов Сергея Марченко, однако депутаты отвергли эти кандидатуры.
Об отставке Емца стало известно на прошлой неделе.
Отметим, что новый состав правительства Украины был сформирован менее месяца назад.
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