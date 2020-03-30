Полиции Москвы объяснили, как патрулировать город в карантин и что делать с нарушителями

30.03.2020, 15:31, Новости дня

Полицейским в Москве выдадут памятки с указаниями о том, какие места они должны патрулировать во время карантина и как наказывать тех, кто нарушает режим самоизоляции, пишет Коммерсант со ссылкой на свои источники.

Так, полиция должна патрулировать детские и спортивные площадки, пляжи и территории вокруг водоемов, парки и зоны для барбекю, площадки для выгула собак, скверы, бульвары, лавочки, гаражные кооперативы, автостоянки, кладбища, жилые дворы, территории вокруг больниц, детских садов и школ.

Компаниям из двух и более человек стражи правопорядка должны напомнить об ужесточении карантинных мер. Если граждане собрались без уважительной причины, на них предписано составить протокол о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль (для граждан штраф от 500 до 1000 рублей).

Если невозможно установить личность задержанных, если гражданин оказывает сопротивление сотрудникам полиции, агрессивно себя ведет и пытается скрыться с места правонарушения, его рекомендуют доставить в ОМВД для выяснения личности и привлечения к ответственности, говорится в документе.

Источник Коммерсанта уточнил, что пока что на севере Москвы патрулирование ведется без применения этих правил. Также полицейские раздают пенсионерам памятки с указом мэра о том, что можно и что нельзя делать в условиях режима самоизоляции.

29 марта власти Москвы запретили горожанам выходить на улицу кроме как для поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, обращения за медпомощью, выгула домашних животных и выноса мусора.

Всего в России коронавирусом заразилось 1846 человек, более 300 заразились за последние сутки. Режим самоизоляции вслед за Москвой и Подмосковьем был введен в Калининградской и Мурманской областях, а также в Чечне. Случаи заражения коронавирусом обнаружены в 71 регионе РФ.