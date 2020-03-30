Создан координационный центр по борьбе с фейками о коронавирусе
30.03.2020, 15:30, Новости дня
Российское правительство создало координационный центр, который будет выявлять и опровергать лживые сообщения о коронавирусе, а также изучать общественное мнение. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
«Задачами коммуникационного центра являются: … выявление и опровержение ложной информации о новой коронавирусной инфекции, распространение которой может создать угрозу жизни и здоровью людей, привести к росту напряженности в обществе, дестабилизировать социально-экономическую и политическую обстановку в стране, … [а также] мониторинг общественного мнения и обратной связи с гражданами», – передает РИА «Новости» текст документа
Ранее Роскомнадзор потребовал от нескольких ресурсов в Сети удалить ложную информацию о якобы стягивании к Москве бойцов Росгвардии из-за коронавируса. Фейки были удалены.
Кроме того, Генпрокуратура России выявила в Сети лживые сообщения о коронавирусе, создающие угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. До этого Twitter удалил фейк о якобы комендантском часе в Москве.
Напомним, что достоверные данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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