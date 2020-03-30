Кабмин установил максимальную величину пособия по безработице

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30.03.2020, 15:30, Новости дня

Кабмин РФ установил максимальную величину пособия по безработице в размере 12 тыс. 130 рублей.

«Правительство РФ постановляет: установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1 тыс. 500 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 12 тыс.130 рублей», – говорится в постановлении на портале правовой информации.

В субботу на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Пособие по безработице до 31 декабря 2020 года было поручено увеличить до одного МРОТ.



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