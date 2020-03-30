Трамп анонсировал разговор с Путиным по поводу нефти

30.03.2020, 15:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник поговорит по телефону с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации с ценами на нефть.

«Сразу после этого звонка (в эфир телеканала) я буду говорить с джентельменом по имени Владимир Путин», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Он отметил, что в разговоре с Путиным коснется цен на нефть, торговли и борьбы с коронавирусом. Также стороны могут обсудить ситуацию в Венесуэле.

Трамп отметил важность поддержания диалога с Россией, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа отказалась от намерений начать новую покупку нефти в стратегический резерв страны после того, как конгресс не одобрил финансирование этого плана.

Между тем, руководители ряда нефтяных компаний предложили властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.

В понедельник стоимость нефти Brent снизилась до 22,97 за баррель, до уровня ноября 2002 года.