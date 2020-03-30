Любимица Лазарева не смогла попасть в лидеры финала «Ну-ка, все вместе!»

30.03.2020, 15:30, Разное

Во время отбора на проект «Ну-ка, все вместе!» юной исполнительнице из Мурманской области Полине Смирновой удалось поразить Сергея Лазарева своими вокальными данными. Ведущий программы Николай Басков даже удивился, что его коллега заплакал во время выступления девушки. К сожалению, в финальном этапе любимице музыканта не удалось показать хороший результат.

На заключительном этапе Смирнова набрала лишь 35 баллов, чего не хватило для борьбы с другими конкурсантами. Лазарев был очень разочарован её выступлением, так как думал, что девушка сможет показать хороший результат. По мнению Лазарева, исполнительнице не удалось прочувствовать выбранную песню, что привело к потере индивидуальности.

Несмотря на симпатии и личное отношение к каждому участнику, певец оценивает всех артистов исключительно объективно, пишет издание Teleprogramma.pro. Впрочем, Лазарев уверен, что девушке в дальнейшем будет сопутствовать удача.