КНДР: США продолжают враждебную политику вопреки «особым отношениям» Трампа и Ким Чен Ына

30.03.2020, 15:25, Новости дня

СЕУЛ – Северная Корея считает, что США не откажутся от своей враждебной политики, несмотря на «особые отношения» лидеров двух стран, заявило в понедельник государственное информагентство ЦТАК.

Северокорейский чиновник заявил, что госсекретарь США Майк Помпео подрывает готовность Северной Кореи вернуться к диалогу, и подверг критике его недавние высказывания о санкциях в отношении Северной Кореи.

После телеконференции с министрами иностранных дел стран «Большой семерки» на прошлой неделе Помпео заявил, что все страны должны сохранять единство, призывая Северную Корею вернуться к переговорам и оказывая дипломатическое и экономическое давление в связи с ее программами разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

«Мир не будет знать, почему отношения между США и Северной Кореей продолжают запутываться, несмотря на особые отношения между лидерами [двух стран]», – заявило ЦТАК.

Северная Корея объявила 22 марта, что она приветствует письмо президента США Дональда Трампа северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну как знак «особых и очень прочных личных отношений» между двумя лидерами, несмотря на недавние трения.

ЦТАК заявило, что президент США в своем письме отметил, что он впечатлен усилиями северокорейского лидера по защите своего народа от коронавируса.

Ранее в понедельник ЦТАК сообщило, что последнее испытание сверхбольших реактивных установок залпового огня увенчалось успехом.

В воскресенье Северная Корея, предположительно, произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности у восточного побережья. Это был очередной из серии запусков, которую Южная Корея осудила как «неуместную» на фоне пандемии коронавируса.

ЦТАК сообщило, что запуск был направлен на изучение стратегических и технических характеристик пусковых установок, которые с августа прошлого года неоднократно тестировались под наблюдением северокорейского лидера Ким Чен Ына перед развертыванием.

ЦТАК не упомянул о присутствии Ким Чен Ына на последнем испытании в Академии наук национальной обороны, которое проводилось под руководством заместителя председателя правящей партии Ли Бён Чхоля.

«Оперативное развертывание оружейной системы сверхбольшой установки залпового огня – это важнейшая работа, которая имеет очень большое значение в реализации нового стратегического замысла партии в области национальной обороны», – заявил Ли, не вдаваясь в детали, согласно агентству.

«Испытание было проведено успешно», – отметило ЦТАК.

Оно стало четвертым раундом испытаний в этом месяце, после того как Северная Корея провела военные учения и возобновила запуски ракет после трехмесячного перерыва.

Этот шаг свидетельствует о прогрессе в разработке оружия Пхеньяном на фоне подвешенного состояния, в котором оказались переговоры с США.