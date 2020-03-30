Падение ВВП на 3,9%, безработица – 9,4%, инфляция – 8,7%. Кабмин Украины обновил макропрогноз на 2020 год

30.03.2020, 15:19, Новости дня

Правительство Украины в рамках подготовки проекта правок в госбюджет ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год. Об этом свидетельствуют данные, которые 29 марта опубликовал в Тelegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным Кабмина, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн. Как уточнили в Министерстве развития экономики, ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось до начала кризиса.

Прогноз инфляции ухудшен с 5,8% до 8,7%, безработицы – с 8,1% до 9,4%.

Среднегодовой курс гривны к доллару ожидается на уровне 29,5 грн/$ (Минфин рассчитывал проект госбюджета на 2020 год по курсу 27 грн/$).

Прогнозируется, что среднемесячная зарплата в 2020 году составит 11 тыс. грн. С учетом инфляции она фактически не изменится по сравнению с 2019 годом, отметили в правительстве.

“Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации”, – прокомментировал макроэкономический прогноз Шмыгаль.

В Министерстве развития экономики отметили, что среди причин для восстановления экономического роста во второй половине года они видят высокий спрос в мире на продукцию отечественного агропромышленного комплекса, более устойчивую банковскую систему по сравнению с предыдущими кризисными периодами, а также снижение цен на импортируемые энергетические товары.

Изменения в госбюджет на 2020 год Верховная Рада должна рассмотреть на внеочередном заседании, которое начнется в 14.00.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов поддержать 30 марта проекты решений, которые касаются функционирования украинской экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

“Завтра (30 марта. – “ГОРДОН”) народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И хоть завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет – вы слуги народа или прислужники чужих интересов”, – обратился он к депутатам.