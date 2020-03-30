 

Объем финансирования фонда борьбы с распространением COVID-19 составит 97,1 млрд грн

30.03.2020, 15:19, Новости дня

Объем финансирования фонда борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и ее последствиями составит 97,1 млрд грн. Об этом на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он уточнил, что деньги пойдут на дополнительные выплаты врачам, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легки, средства защиты и тест-системы.

“Важно, что в законе о бюджете мы прописали, что положение о том, что Кабмин будет принимать решения о выплате из фонда по борьбе с коронавирусом по согласованию с бюджетным комитетом [Рады]. То есть это не будет единоличное решение Кабмина”, – сказал Шмыгаль.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 723 тыс., из них 34 026 человек умерли, более 152 тыс. выздоровели.

В Украине, по данным Минздрава на утро 30 марта, зарегистрировано 480 случаев инфицирования коронавирусом, 11 из них закончились летально.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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